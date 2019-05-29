الصين تؤكد مواصلة دعمها للنيجر فى حربها ضد الإرهاب

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن بلاده ستواصل دعم النيجر فى حربها ضد الإرهاب لتحقيق السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمى، مع تشجيع دعم الأمم المتحدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.

وقال الرئيس الصينى - خلال محادثات مع رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو فى العاصمة (بكين)، اليوم الأربعاء - إن الصين مستعدة للعمل مع النيجر على تنفيذ ما توصلت إليه قمة بكين لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقى، من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجى وتحقيق المنفعة لشعبى البلدين.

ودعا بينج، البلدين إلى أن يفهم كل منهما الآخر ويثق فيه ويدعمه فيما يتعلق بقضايا المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية، وأن يواصلا التبادلات بينهما فى خبرات الحوكمة والتنمية، وأوضح أنه يتعين على الصين والنيجر أن يعززا التضافر فيما بينهما فى إطار مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصينى الإفريقى، مشددا على أهمية تنفيذ المشروعات الكبرى فى البنية التحتية وتحسين معيشة المواطنين والطاقة والزراعة.

وأعرب عن أمله أن توسع الصين والنيجر تبادلاتهما فى مجالات الثقافة والشباب والمرأة ومراكز الفكر، من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبى البلدين.

بدوره، أشاد رئيس جمهورية النيجر محمدو إيسوفو - الذى يقوم بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 26 حتى 30 مايو الجارى - بالتزام الصين بالمبادئ الخمسة للتعايش السلمى فى الشئون الدولية، وبالتزامها طويل الأجل بالسلام والتنمية فى العالم، مضيفا أن بلاده تدعم هدف بناء مجتمع ذى مصير مشترك للبشرية.

واعتبر إيسوفو أن مبادرة الحزام والطريق التى اقترحها الرئيس الصيني، تجسد مفهوم الربح للجميع، بدلا من المعادلة الصفرية، وستفيد العالم بأسره، وفيما يتعلق بالتعاون الصينى الإفريقي، قال إيسوفو، إن الدول الإفريقية تقدر التزام الصين بمبادئ الصداقة وحسن النية، إضافة للمبادرات الـ8 الكبرى التى قدمها الرئيس الصينى خلال قمة منتدى التعاون الصينى الإفريقى 2018 التى عقدت فى بكين.

وأكد أن النيجر ستعمل بشكل وثيق مع الصين بشأن قضية السلام والأمن وعملية التحديث فى إفريقيا، مشددا على تمسك النيجر دائما بسياسة صين واحدة واستعدادها للمشاركة فى البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق.