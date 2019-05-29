الشرطة توزع 61 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المواطنين فى رمضان

أعدت وزارة الداخلية عبوات "كراتين" مواد غذائية متنوعة (61 ألف عبوة) لتوزيعها على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية بالمجان بعدد من محافظات الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.. وتنفيذًا لتوجيهاتت وزير الداخلية بإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" تفعيلًا للدور المجتمعى والإنسانى للوزارة من خلال الدور الذى يقوم به قطاع المشروعات والتنمية "منظومة أمان" التابعة للوزارة فى هذا الشأن، باعتبارها إحدى إسهامات الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين".