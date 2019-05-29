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الأربعاء، 29 مايو 2019 06:29 م
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السيطرة على حريق داخل منزل برشيد فى البحيرة دون إصابات

الأربعاء، 29 مايو 2019 06:05 م
السيطرة على حريق داخل منزل برشيد فى البحيرة دون إصابات حريق-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب داخل منزل بمدينة رشيد بالبحيرة.

 

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل شقة بمنطقة برج رشيد ملك" ا خ س" بسبب تسريب للغاز الطبيعى.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوى والعقيد محمد بلبع إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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