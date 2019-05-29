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"السكك الحديد" توافق على وقوف قطار الشباب بمحطة طود بالأقصر..لهذا السبب

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:09 ص
"السكك الحديد" توافق على وقوف قطار الشباب بمحطة طود بالأقصر..لهذا السبب وفود قطار الشباب - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أكد العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، أنه حصل على موافقة هييئة السكة الحديد علي وقوف قطار الشباب والرياضة بمحطة الطود، وذلك لتوافد أكثر من 600 شاب وفتاة بالقطار خلال الرحلة الواحدة علي المدينة الشبابية بمدينة الطود.
 
وأضاف رئيس مدينة الطود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عرض علي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مقترح لتوصيله لقيادات وزارة النقل ومحطة سكة حديد الطود، يشمل وقوف قطر الشباب بمحطه الطود خلال فترة الشتاء بداية من شهر سبتمبر حتي شهر يونيو، وذلك لتوافد مايقرب من 600 شاب للرحلة الواحدة خلال هذه الفترة للمدينة الشبابية بمركز الطود.
 
وأوضح العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود بمحافظة الأقصر، أن ذلك القرار بالموافقة يساعد على الحركة التجارية بمركز الطود، وتوفير فرص عمل للشباب وترخيص لهم أكشاك متحركة، وتلاشي الإزدحام علي محطة سكة حديد الأقصر.
 

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