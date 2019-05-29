السكة الحديد للخدمات: اتخاذ إجراء قانونى ضد من يقوم بشراء منظفات من الخارج

كتب رضا حبيشى

طالب اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة عاملى الشركة وإداراتها بالإلتزام بتعليمات المخازن، بشأن المنظفات المستخدمة فى نظافة المحطات والقطارات وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بشراءها من جهات خارجية دون موافقة إدارة الشركة.

وأكد رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد وفق منشور داخلى، على إجراء تقييم للعمالة بالشركة بالاشتراك مع إدارة شئون العاملين بالشركة لتحديد تجديد عقودهم من عدمه، مطالبا مديرى المواقع بإرسال تقارير يومية إليه عن سير العمل، لافتا إلى أنه سيتم عمل تقييم شهرى لكل عامل لتحديد مدى استحقاقه لصرف الحافز الشهرى له من عدمه.

يذكر أن الشركة لديها وحدة منظفات تقوم بإنتاج ذاتي لأغلب احتياجات نظافة المحطات والقطارات على مستوى مناطق السكة الحديد المختلفة.