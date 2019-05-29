سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد للخدمات: اتخاذ إجراء قانونى ضد من يقوم بشراء منظفات من الخارج

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:00 ص
السكة الحديد للخدمات: اتخاذ إجراء قانونى ضد من يقوم بشراء منظفات من الخارج اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

طالب اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة عاملى الشركة وإداراتها بالإلتزام بتعليمات المخازن، بشأن المنظفات المستخدمة فى نظافة المحطات والقطارات وطريقة التعامل معها، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بشراءها من جهات خارجية دون موافقة إدارة الشركة.

وأكد رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد وفق منشور داخلى، على إجراء تقييم للعمالة بالشركة بالاشتراك مع إدارة شئون العاملين بالشركة لتحديد تجديد عقودهم من عدمه، مطالبا مديرى المواقع بإرسال تقارير يومية إليه عن سير العمل، لافتا إلى أنه سيتم عمل تقييم شهرى لكل عامل لتحديد مدى استحقاقه لصرف الحافز الشهرى له من عدمه.

يذكر أن الشركة لديها وحدة منظفات تقوم بإنتاج ذاتي لأغلب احتياجات نظافة المحطات والقطارات على مستوى مناطق السكة الحديد المختلفة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شكوتك بصوتك.. عامل نظافة بمحطة سكة حديد قنا يناشد رئيس الشركة بنقله لظروفه

رئيس "السكة الحديد للخدمات": لن أتساهل مع المقصرين فى نظافة المحطات

رئيس شركة خدمات السكك الحديدية يتفقد نظافة محطات بحرى.. ويؤكد: تحسنت نسبيا

ركاب قطار أبو قير يشكون لوزير النقل سوء نظافة المحطات وتأخر القطارات

السكة الحديد تطلق حملة تحت شعار "حلوة يا بلدى" لنظافة المحطات الرئيسية

نظافة المحطات

نظافة القطارات

النظافة بالسكة الحديد

السكة الحديد


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

"سوبر كورة" ينشر أول تعليق للزمالك بخصوص إلغاء نتيجة الكونفدرالية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

5 عقبات تخطاها الزمالك نحو تحقيق لقب الكونفدرالية.. إصابة فرجانى ساسى.. أخطاء الحكام الأفارقة المتكررة.. ضغط المباريات المتتالى.. أزمة الحارس الواحد فى النهائى.. ولوغاريتمات جروس فى التغييرات

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

الحكومة تتبنى 4 برامج لزيادة الشفافية ومواجهة الفساد والبيروقراطية بالجهاز الإدارى للدولة.. برامج تدريبية لمسئولى التخطيط فى كافة الوزارات.. وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

اتحاد الكرة يؤجل إعلان المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى والكأس 24 ساعة

الرجوع الى أعلى الصفحة