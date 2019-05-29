السجن المشدد 10 سنوات لسائق قتل شابا بعين شمس

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم "إبراهيم.س" بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل شاب بعين شمس.

وأسندت النيابة للمتهم "إبراهيم.س"، "سائق"، بقتل المجني عليه "عمرو. ف" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة"، وما أن ظفر به حتى عاجله بطعنة قاصدا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

ترجع الواقعة عندما تلقى قسم عين شمس، بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب بالطريق العام، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لشاب يدعى "عمرو.ف"، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيقات.