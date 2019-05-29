وأوضح توفالو - خلال حفل افتتاح معرض (فيندف) المخصص للدفاع الدولي في العاصمة الإسبانية (مدريد) - أن إيطاليا وإسبانيا متقاربتان من ناحية الثقافة والتقاليد الأوروبية، وقال "لكن بعد التحدث إلى السلطات الحكومية والوفود الإسبانية أدركت أن السنوات القليلة الماضية شهدت للأسف مناسبات مؤسساتية قليلة للغاية تجمع البلدين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وأضاف: "بصفتي ممثلاً للحكومة أشعر بواجب تعزيز الحوار وبناء علاقة قوية مع إسبانيا ومع الدول الأوروبية الأخرى أيضاً، وذلك لتحسين الأمن والدفاع المشترك من خلال استراتيجيات جماعية".وتابع "يجب أن يكون لإيطاليا تطلّع أوروبي ودولي، وهذا هو العمل الذي علي أن أؤديه في جميع المحافل التي أمثل فيها بلادنا ووزارة الدفاع".

يُشار إلى أن المعرض الدولي للدفاع الذي افتتح صباح اليوم في مدريد تنظمه الحكومة الإسبانية للمرة الأولى على الإطلاق، ومن المقرر أن يقام كل عامين.