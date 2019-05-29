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الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد الكندى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:52 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء المعهد الكندى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس ملحق الجريدة الرسمية
وائل ربيعى
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نشرت الجريدة الرسمية، قرارا بإنشاء المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس، على أن يمنح المعهد درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلومات تخصص رئيسى علوم الحاسب التطبيقى بشعبة الثلاث وهى علوم البيانات وتطوير الألعاب والحوسبة السحابية والمتنقلة.
 
ويقبل المعهد الثانوية العامة شعبة علمى رياضة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، على أن يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وتكون مدة الدراسة فى المعهد 4 سنوات يمنح بعدها بكالوريس فى التخصص.
 


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الجريدة الرسمية

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى

علىم الحاسب

الثانوية العامة


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