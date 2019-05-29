"التنظيم والإدارة" ينتهى من تكويد 1.2 مليون مستند إلكترونيا

كتبت- هبة حسام

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم الانتهاء من إنشاء كود إلكترونى لمليون و 220 ألف مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، وإجراء مسح ضوئى لعدد 766 ألف مستند منهم، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز.

وأوضح الشيخ، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن الجهاز ينفذ المشروع في إطار هدفه لتحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي بشكل نهائي داخل الجهاز.

وأشار إلى أن المشروع يأتى أيضا فى إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتى كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمى.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المشروع يتم تنفيذه بأيدى وخبرة أبناء الجهاز في جميع مراحله، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكترونى المستخدم مرورا بدورة المستندات حتي تحولها لمستندات إلكترونية، مشيدا بفريق العمل القائم على المشروع وعملهم في غير أوقات العمل الرسمية وحرصهم على الدقة والجودة فى تنفيذ المهام الموكلة لهم.