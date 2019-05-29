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التصديق على 1351 عقد وتأشيرة عمل خلال شهر للمصريين بالإمارات

الأربعاء، 29 مايو 2019 09:44 م
التصديق على 1351 عقد وتأشيرة عمل خلال شهر للمصريين بالإمارات العمالة المصرية بالخارج - أرشيفية
كتب محمود راغب
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صدق مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، على 992 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 359 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى تفويض لـ 5 شركات إلحاق عمالة بجلب 900 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 31 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب.

وتلقى مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى 22 شكوى من العمال المصريين تم حل 9 شكاوى منها بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، ومازالت هناك 10 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 500 استفساراً من خلال المكتب مباشرة ، وعمل 11 زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها ، فضلا عن اللقاءات مع ممثلى الجالية المصرية، لحل عدد المشاكل التى تصادف العمالية المصرية.

يتواجد المستشار العمالى بصفة دائمة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر القنصلية العامة بدبى، لممارسة العمل وحل الشكاوى العمالية والتواجد مع العمالة المصرية بالإمارة، واستقبال مئات الاستفسارات وحل الشكاوى العمالية سواء تليفونيا أو بصفة شخصية، فضلا عن عمل زيارات للمستشفيات وخاصة حالات الإصابة للعمالة المصرية . 

 

 


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