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التربية والتعليم: مواد الدراسة بالصف الثانى الثانوى ممتدة

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:02 م
التربية والتعليم: مواد الدراسة بالصف الثانى الثانوى ممتدة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "نظام الدراسة بالصف الثاني الثانوي"2019/2020".
 
وأفادت الوزارة، بأن هذا الكلام مخالف لما يتم تطبيقه في العام الحالي على الصف الثاني الثانوي؛ حيث أن جميع المواد ممتدة ولم يطرأ أي تعديل على نظام الدراسة للصف الثاني الثانوي حتى الآن.
 
وتهيب الوزارة بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة وتشتت أبناؤنا الطلاب، مؤكدة أنه إذا حدث أي تعديل سيتم الإعلان عنه في وقته وبمنتهى الشفافية.
 

 


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التربية والتعليم

الدراسة في الصف الثانى الثانوى

المواد الممتدة بالصف الثانى الثانوى


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