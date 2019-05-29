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التحقيق مع صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:17 م
التحقيق مع صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالظاهر سلع مجهولة المصدر - أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة الظاهر، التحقيق مع صاحب مخزن ضبط بحوزته 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، نجاح مباحث التموين فى ضبط صاحب المخزن يعمل بدون ترخيص، لحيازته وتخزينه كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وغير المصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وشملت محتويات المخزن: " 6 أطنان عسل جلوكوز، وطن زيت طعام، و500 كيلو جرام بيكربونات، و500 كيلو جرام حبة البركة".

 

وأشارت التحقيقات، إلى مباحث التموين واجهت المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد طرحها فى الأسواق رغم كونها مجهولة المصدر، وقد اتخذت مباحث التموين الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


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نيابة الظاهر

سلع مجهولة المصدر

الظاهر

مباحث التموين


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