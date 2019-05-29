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البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يناقشان القضايا الثنائية وقمة العشرين فى اتصال

الأربعاء، 29 مايو 2019 07:32 م
البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يناقشان القضايا الثنائية وقمة العشرين فى اتصال ترامب وأردوغان
رويترز
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قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث فى اتصال هاتفى مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان القضايا التجارية الثنائية وقرار تركيا شراء منظومة روسية للدفاع الصاروخى.

 

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان "ناقش الزعيمان عددا من القضايا الثنائية، بما فى ذلك رغبتهما المشتركة فى تعزيز التجارة، وقرار الرئيس خفض رسوم الصلب على تركيا من 50% إلى 25%، وشراء تركيا المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخى إس-400، والفرصة المواتية لمواصلة المناقشات خلال قمة العشرين فى أوساكا فى اليابان الشهر القادم".


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