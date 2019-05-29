الاتحاد الأوروبى يدين ضغوط أردوغان على القضاء وأعضاء النيابة فى تركيا

كتب سمير حسنى

أكد الاتحاد الأوروبى، أن الضغوط السياسية التى تُمارس على القضاة وأعضاء النيابة فى تركيا، أثرت سلبا على استقلال القضاء، وهو ما يبدو واضحا فى التراجع الجلّى فى منظومة القضاء التركية. بحسب الاتحاد.

وكشف الاتحاد الأوروبى، وفق ما بثته قناة سكاى نيوز اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الشخصية الأخرى فى تركيا، منتقدة تغول المؤسسات الأمنية، وتنامى الضغوط السياسية بشكل يحاصر المواطنين ويحد من الحريات.