سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 29 مايو 2019 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبى يدين ضغوط أردوغان على القضاء وأعضاء النيابة فى تركيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:37 م
الاتحاد الأوروبى يدين ضغوط أردوغان على القضاء وأعضاء النيابة فى تركيا الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

أكد الاتحاد الأوروبى، أن الضغوط السياسية التى تُمارس على القضاة وأعضاء النيابة فى تركيا، أثرت سلبا على استقلال القضاء، وهو ما يبدو واضحا فى التراجع الجلّى فى منظومة القضاء التركية. بحسب الاتحاد.

 

وكشف الاتحاد الأوروبى، وفق ما بثته قناة سكاى نيوز اليوم الأربعاء، عن تراجع كبير فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع، وعدد من الحقوق الشخصية الأخرى فى تركيا، منتقدة تغول المؤسسات الأمنية، وتنامى الضغوط السياسية بشكل يحاصر المواطنين ويحد من الحريات.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تركيا تعانى بسبب أردوغان.. تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية يعصف بالصناعة والتجارة

سوريا تكشف عن اجتماع سرى نظمته تركيا بإدلب بحضور تنظيمات ارهابية

"واستوت على الجودى".. تركيا تصدق اليهود وتزعم عثورها على بقايا سفينة نوح.. وباحث يمنى يؤكد أنها فى مدينة "شبوة".. وباحثون إسرائيليون يدعون: فى قرية كريات يعريم بالأرض المحتلة.. وأمريكا: فى ولاية أريزونا

محلل سعودى يكشف اقتراب حدوث انتفاضة شعبية فى تركيا.. فما هى الأسباب؟

تركيا

الاتحاد الاوروبى

القضاء فى تركيا

القضاء التركى


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة