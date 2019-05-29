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الاتحاد الأوروبى: مزيد من التدهور فى الحريات والاقتصاد بتركيا

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:21 م
الاتحاد الأوروبى: مزيد من التدهور فى الحريات والاقتصاد بتركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قال الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن النظام القضائى التركى شهد "المزيد من التراجع الخطير" موجها انتقادات حادة للبلاد فى عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وفى تقريرها السنوى لتقييم جهود تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى قالت المفوضية الأوروبية إن حرية التعبير تواجه قيودا وإن الحكومة "أثرت سلبا" على الأسواق المالية.

وجاء فى تقرير المفوضية "يستمر التراجع الخطير فى الاقتصاد التركى مما يؤدى إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق فى البلاد".

 

 


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