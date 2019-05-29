الإعدام ينتظره.. اعرف القضايا التى يحاكم فيها الإرهابى هشام عشماوى

يواجه الإرهابى هشام عشماوى أمير التنظيم الإرهابى بمدينة درنة الليبية، والذى تسلمته السلطات المصرية من نظيرتها الليبية، العديد من القضايا التى يحاكم فيها والقضايا الصادر فيها أحكام، ويستعرض اليوم السابع أهم القضايا التى يحاكم فيها والقضايا الصادر فيها أحكام كالتالى :
- صدر بحق عشماوى، في ديسمبر 2017، حكمًا غيابيًا بالإعدام رفقة 10 آخرين من قبل المحكمة العسكرية في قضية "أنصار بيت المقدس 3" التي تتضمن 17 واقعة من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية .
- يحاكم عشماوى فى القضية المتهم فيها مع 212 متهما من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس"، أمام محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمؤجلة لجلسة 13 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
- كما يحاكم عشماوى فى قضية أحداث الفرافرة، حيث قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية نهاية الشهر الماضى، إحالته و13 آخرين إلى المفتى الجمهورية، مع تحديد جلسة 11 أكتوبر الجارى للنطق بالحكم.
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