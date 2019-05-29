اغتيال إمام مسجد فى إيران طعنا أمام منزله

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

اعلن مساعد قائد قوى الآمن الداخلي للشؤون الإجتماعية في محافظة فارس جنوب إيران العقيد كاووس محمدي عن مقتل امام جمعة مدينة كازرون حجة الاسلام محمد خرسند بعد تعرضه لاعتداء امام منزله من قبل شخص سدد له طعنات فى البطن فجر اليوم الاربعاء.

ونقل خرسند إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث الاعتداء الا انه توفي متأثرا بجراحه.

وتابع "أن الحادث وقع حين عودة امام جمعة كازرون من مراسم احياء ليلة القدر عند الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي" .

واوضح مساعد قائد قوى الامن الداخلي في محافظة فارس بانه تم القبض القاتل بعد ساعات من الارتکاب الجریمة.