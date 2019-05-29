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اعتقال رجل فى اليابان استخدم مسدس صعق لتأديب أبنائه

الأربعاء، 29 مايو 2019 08:55 ص
اعتقال رجل فى اليابان استخدم مسدس صعق لتأديب أبنائه الشرطة اليابانية
رويترز
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قالت الشرطة اليابانية إنها اعتقلت رجلا اليوم الأربعاء لاستخدامه مسدس صعق لتأديب أبنائه الثلاثة، فى أحدث قضايا إيذاء الأطفال التى دفعت البرلمان للسعى لحظر العقاب الجسدى.

وقال مسؤول فى الشرطة لرويترز إن الرجل الذى يبلغ من العمر 45 عاما ومن مدينة كيتاكيوشو بجنوب البلاد أبلغ الشرطة بأنه استخدم مسدس الصعق لتأديب ابنتيه اللتين تبلغان من العمر 17 و13 عاما، وابنه الذى يبلغ من العمر 11 عاما "عندما خالفوا قواعده".

وأضاف المسؤول أن الصبى أصيب بحرق طفيف بذراعه ولا توجد إصابات ظاهرة على الفتاتين.

وهزت سلسلة من قضايا إساءة معاملة الأطفال اليابان فى السنوات القليلة الماضية بما فى ذلك وفاة طفلة فى الخامسة من العمر تدعى يوا فوناتو العام الماضى بعدما ضربها والدها ومنع عنها الطعام على سبيل التأديب.

ووافق أعضاء مجلس النواب بالإجماع أمس الثلاثاء على خطة لحظر العقاب الجسدى للأطفال على يد آبائهم، ممهدين الطريق لتمرير قانون معدل خلال دورة انعقاد المجلس الحالية.

وهاجم رجل مسلح بسكين مجموعة تلميذات في محطة للحافلات بمدينة كاواساكي أمس الثلاثاء وقتل تلميذة ورجلا ربما يكون والد إحداهن.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها إن 16 تلميذة أخرى تتراوح أعمارهن بين ستة أعوام و12 عاما أصبن في الهجوم. وتوفى المهاجم وهو في منتصف العمر في وقت لاحق متأثرا بجراحه بعدما طعن نفسه


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