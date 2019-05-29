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اضبط مخالفة.. أرض فضاء وسط السكان تتحول لبؤرة لتجميع القمامة والكلاب بالدقهلية

الأربعاء، 29 مايو 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. أرض فضاء وسط السكان تتحول لبؤرة لتجميع القمامة والكلاب بالدقهلية تجميع القمامة
الدقهلية شريف الديب
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سادت حالة من الغضب بين أهالى مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لتحويل أرض فضاء بشارع الجمال والعلادية وشهرته الشارع التجارى داخل منطقة سكنية إلى مقلب قمامة وإلقاء كل المخلفات به، مما تحولت إلى بؤرة بيئية خطرة تهدد كل من حولها، واشتعال النيران فيه أكثر من مرة أنذر بوقوع كارثة صحية بالمنطقة. 

ويقول فتحى جلال أحد سكان المنطقة، إننا توجهنا بشكاوى أكثر من مرة لرئيس مجلس المدينة، ولكن لم يتحرك أحد لحل هذه المشكلة ورفع القمامة المتواجدة وإنقاذ المنطقة بالكامل، وإلزام صاحب القطعة بعمل سور حوله، لمنع إلقاء القمامة مرة أخرى به ولكن (لا حياة لمن تنادى) فالمجلس أكتفى بكلمة حاضر هنحل المشكلة ولكن بلا جدوى، والمشكلة فى ازدياد وتفاقم وليست فى الطريق للحل. 

ويقول السيد الشناوى أحد سكان المنطقة إن المكان أصبح مأوى للكلاب الضالة وجميع الحيوانات تأتى بحثا عن طعام، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة وأصبحت لا تطاق، ولا أمان للأطفال والتواجد قرب هذه البؤرة الخطيرة، وبعد اشتعال النيران أكثر من مرة فى القمامة سيارات الإطفاء لم تتمكن من الدخول إلى المنطقة نظرا لازدحام المنطقة والشارع، وتم السيطرة على الحريق من قبل الأهالى.

ويقول وليد فوزى إن مع دخول فصل الصيف ظهرت قوارض بالمنطقة وانتشر ذباب وناموس بالمنطقة ونخشى على أطفالنا من الأمراض الناتجة من تلك البؤرة، وقد اتفق عدد من الأهالى بتحرير محضر فى المسئولين عن منظومة النظافة، لتقاعسهم فى أداء عملهم وتعريض حياة سكان المنطقة للخطر، وعلى الرغم من استمرار المشكلة منذ فترة إلا أن لم يتم اتخاذ أى إجراء لوقف هذا العبث بصحة الإنسان.

وطالب الأهالى بتدخل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، لحماية الأهالى والأطفال بالمنطقة من حدوث كارثة. 

تجميع القمامة والكلاب بالدقهلية (1)
 

 

تجميع القمامة والكلاب بالدقهلية (2)
 

 

تجميع القمامة والكلاب بالدقهلية (3)
 

 

تجميع القمامة والكلاب بالدقهلية (4)
 

 

تجميع القمامة والكلاب بالدقهلية (5)
 

 


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