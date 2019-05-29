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إطلاق سراح فتاة إيرانية سجنت بسبب خلع حجابها فى ساحة عامة

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:43 ص
إطلاق سراح فتاة إيرانية سجنت بسبب خلع حجابها فى ساحة عامة الحجاب فى إيران - أرشيفية
وكالات الأنباء
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أطلقت السلطات الإيرانية سراح امرأة كان قد صدر حكم بسجنها لمدة عام بسبب خلعها الحجاب الذى يُفرض ارتداؤه فى الأماكن العامة، حسب ما أفاد به محاميها، الثلاثاء.

وأفاد محاميها بايام ديرافشان، بحسب ما نقلته صحيفة المدينة السعودية عن وكالة "فرانس برس"، أن سلطات السجن استدعت ويدا موحدى، وأبلغتها أن مدة حبسها خففت وبات بوسعها المغادرة.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت موحدى، وهى فى أواسط العشرينيات من العمر، فى أكتوبر 2018 بسبب خلعها حجابها فى ساحة انقلاب فى طهران، وأوضح المحامى أن السلطات القضائية دانت "موحدى" بتهمة "الحض على الفساد والفجور" وحكمت عليها محكمة فى طهران بالحبس عامًا واحدًا فى 2 مارس، وقال المحامى إن موكّلته كانت قد أبدت رفضها "فرض الحجاب"، وأنها كانت تريد التعبير عن رأيها من خلال "احتجاج مدنى"، وهو ليس أول احتجاج لموحّدى ضد فرض الحجاب.

ففى ديسمبر 2017 وقفت "موحدى" كاشفة عن وجهها بعد أن خلعت الحجاب فى ساحة انقلاب، وهى تلوح بعصا طويلة عليها حجابها الأبيض، وقد حذت نساء حذوها فى مدن إيرانية عدة، وتعتبر الساحة أحد أكثر الأماكن اكتظاظًا فى العاصمة الإيرانية،.

وفى أعقاب الثورة الإسلامية فى العام 1979، فرض الحجاب فى جميع أنحاء إيران، حيث تجبر النساء على ارتداء ملابس محتشمة، وتطبق السلطات بكل صرامة قانون الزى الإسلامى مع حلول رمضان سنويًا، لكن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا فى عدد النساء اللواتى يتحدين قواعد اللباس الشرعى فى إيران، وبات الحجاب فى أحيان كثيرة لا يغطى كل شعرهن.

 


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