إشارة مرور.. تعرف على مخاطر "الغرز" واحتياطات القيادة ببطء شديد

كتب عبد الرحمن سيد

يهمل كثيرون من سائقى السيارات الإجراءات والضوابط التى تضمن قيادة آمنة وهادئة، لهم ولغيرهم على الطرق والمحاور المرورية، ويتجاهل كثيرون أيضا خطورة بعض الأمور والعادات اليومية فى القيادة.

فى مقدمة الأمور التى يتجاهلها السائقون مخاطر القيادة الأفعوانية وعدم التزام مسار واضح ومستقيم على الطريق، وأيضا القيادة ببطء شديد لدرجة تقل كثيرا عن معدلات السرعة المقررة للطريق، وهما من الأمور التى يمكن أن تتسبب فى حوادث سير عديدة، وفى تهديد حقيقى لحياة السائق ومرافقيه، وحياة من يجاورونه على الطريق.

القيادة الأفعوانية (الغرز)

أسلوب خطر فى التنقل بين المسارات بسرعات عالية، وأهم مظاهره المتهورة تتمثل فى التخطى بينما لا توجد سوى مسافة صغيرة جدا بين المركبة المتخطية والمركبات المحيطة، ما يجبر السائقين عادة على تغيير سرعاتهم أو اتجاه مقدمة مركباتهم، لتفادى الاصطدام بالمتخطى من الخلف، ناهيك عن عدم التزام السائق بالمسافة الآمنة، وعدم إعطاء إشارات خلال تغيير المسار. ويجب الامتناع عن هذا السلوك فى القيادة لما يشتمل عليه من خطورة كبيرة.

القيادة بسرعات متدنية

بعض السائقين (خاصة كبار السن) يعتقدون أنهم كلما كانوا أبطأ على الطريق كان ذلك أكثر أمنا لهم، وفي الواقع فإن هذا التصور غير صحيح على الإطلاق، خاصة فى الطرق الكبيرة والسريعة، إذ إن القيادة بسرعة منخفضة جدا فى المسار الأوسط أو الأيسر قد تُعرّض المركبات الأخرى للحوادث خلال محاولاتها المستميتة لتخطى السيارة البطيئة. فإذا كنت تود القيادة بسرعة أقل من معدل سرعات الطريق حولك عليك التزام المسار الأيمن وتشغيل أضواء الإنذار.