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الأربعاء، 29 مايو 2019 10:20 م
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إزاى تتعاملى مع الكدمات والجروح التى تصيب طفلك ؟

الأربعاء، 29 مايو 2019 10:00 م
إزاى تتعاملى مع الكدمات والجروح التى تصيب طفلك ؟ الكدمات - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل
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مع دخول إجازة الصيف يتعرض الأطفال بشكل كبير للكدمات والجروح نتيجة تسلقهم الأشجار وقضاء بعض الوقت فى اللعب مع أصدقائهم، فى هذا التقرير نقدم للأم طرق طبيعية للتعامل مع الكدمات والجروح التى تصيب طفلك فى إجازة الصيف، وفقاً لما ذكره موقع parenting.

الكدمات والجروح
الكدمات والجروح

الجروح والكدمات من الأشياء الشائعة التى تصيب الأطفال بشكل كبير، ومن المهم أن يتم علاجهم على الفور وبحرص شديد لأن ترك الجروح يجعلهم أكثر عرضة للعدوى، ففى الجروح الشديدة أو العميقة تتطلب عناية طبية وربما تحتاج إلى بضع غرز، ويمكنك العناية بالجروح والكدمات الأصغر في المنزل.

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-ضعى قليل من الكركم على مكان الجرح أو النزف للسماح بتجلط الدم بسرعة.

- يمكنكِ أيضًا وضع العسل الخام أو فصوص الثوم البودرة  على الجرح لمساعدته على الشفاء السريع.

-يوصى أيضًا بوضع زيت شجرة الشاي على الجرح، فهو سوف يساعد على تهدئة آلام طفلك وتهيج الجرح ويساعد أيضًا في منع العدوى.


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