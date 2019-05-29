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إزالة مشاتل الأرز المخالفة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:14 ص
إزالة مشاتل الأرز المخالفة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل إزالة مخالفات الأرز بالقليوبية
كتبت أسماء نصار
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أكد تقرير للإدارة المركزية لرى القليوبية أنه تم إزالة مشاتل أرز مخالفة تابعة للإدارة الزراعية بالسعديين هندسة رى مشتول السوق، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة بمنع زراعة الأرز فى المناطق غير المسموح بها حفاظاً على الموارد المائية من الهدر، وأن محافظة القليوبية خارج زمام المساحة التى حددتها اللجنة العليا للأرز والمقررة بـ 724 ألف فدان.

وأوضح التقرير أنه تم اعادة تشغيل ترعة الجلهوميه اليمنى من ك٤ وحتى النهاية، حتى يتمكن المزارعون من رى أراضيهم ،  كما تم الإنتهاء من رفع الناتج على صاولة كفر الشيخ ابراهيم ترعة قنبة، وكذلك رفع ناتج صاولة ترعة البلد طنط الجزيرة كوبرى أبو عيشه ضمن عقد التطهيرات ونزع الحشائش بهندسة  رى بنها، وتسليك ونظافة تغطية ترعة بطاح ضمن عقد التطهيرات ونزع الحشائش بهندسة  رى قليوب، بالغضافة إلى استمرار العمل على ترعة المكاسر ك10 صاولة الشيمى.

يذكر أن المساحة المقررة لزراعة الأرز" المحصول الذى يتم زراعته فى الموسم الصيفى" تم تحديدها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات لوصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

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