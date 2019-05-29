إحباط تهريب 290 ألف دولار و4 أجهزة لاسلكية بمنفذ السلوم البرى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص حاول تهريب 290 ألف دولار أمريكى عبر منفذ السلوم البرى، وضبط آخر حاول تهريب 4 أجهزة لاسلكية ضمن مشمول رسالة مضمونها أمتعه شخصية قادمة من إحدى الدول العربية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى الدولة العربية المشار إليها مستقلاً سيارة أجرة ، وبحوزته مبالغ ماليه قدرها (288,800 مائتان وثمانيه وثمانون ألف وثمانمائه دولار أمريكى - 800 دينار كويتى - 95 كارت إئتمان غير مملوكة له صادره من مصارف متعدده بذات الدولة العربية بأسماء مختلفة)، كانت مخبأة بفتحات تهويه تكييف السيارة.. وبمواجهته أقر بحيازته لكروت الإتمان لاستخدامها فى سحب وتغيير العملات والمبالغ المضبوطة بقصد تهريبها للخارج.

وفى سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" اعتزام أحد الأشخاص تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعه شخصية واردة بإسمه على إحدى العبارات القادمة من إحدى الدول العربية .

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية ، وأسفرت أعمالها عن ضبط 4 أجهزة لاسلكية بمشتملاتها مخفاه ضمن مشمول الرسالة محظور استيرادها وقدرت قيمتها ورسومها الجمركية بمبلغ (6280 - ستة آلاف ومائتان وثمانون جنيها".