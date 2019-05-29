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إحالة شبكة دولية للأتجار فى البشر والدعارة للمحاكمة بينها مطربة "عندى ظروف"

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:17 م
إحالة شبكة دولية للأتجار فى البشر والدعارة للمحاكمة بينها مطربة "عندى ظروف" الفنانة شيما-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت النيابة العامة  بإحالة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف" و11 فتاة للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، عقب ضبطهم داخل كافيه شهير بالمهندسين لاتهامهم بممارسة أعمال الدعارة، بينما تم إحالة  صاحب الكافيه وشقيقه للجنايات بتهمة الإتجار فى البشر وجلب وترويج مخدرات من الخارج .
 
وكشفت التحقيقات أن صاحب كافيه بالمهندسين يدعي "أ. م. ال" هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات من بينهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"  بمساعدة شقيقه واثنين من قوادين، ودفعهم لممارسة أعمال منافية للآداب، بالإضافة إلى استخدام الفتيات في توزيع المخدرات على زبائنهم. 

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