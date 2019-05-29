أولياء أمور مدرسة دولية يحررون محضرا بعد منع أبنائهم من أداء الامتحانات

حرر أولياء أمور مدرسة السليمانية الدولية بالشيخ زايد محضر إدارى بعد منع طلاب المدرسة صباح اليوم من دخول الامتحان.

وأكد أولياء أمور المدرسة أنهم فوجئوا بمنع الطلاب والمعلمين من دخول المدرسة لأداء الامتحانات، فيما أصيب البعض بإغماء أثناء تواجدهم فى أتوبيسات المدرسة، مشيرين إلى أنهم طلبوا النجدة وحرروا محضرا بالواقعة.

وأوضح أولياء أمور المدرسة أن الطلاب انصرفوا اليوم ولم يؤدوا الامتحان.

فيما أكدت مصادر مسئولة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى، إرسال لجنة إلى المدرسة للتحقق من الواقعة ومعرفة ملابساتها، مطالبة أولياء الأمور بالتقدم بشكوى وتوضيح ما حدث.