أوقاف دمياط تمنع جمع أى تبرعات بالمساجد .. تعرف على السبب

دمياط - عبده عبد البارى

قرر الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط، منع جمع أى تبرعات من المواطنين، تحت أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على الصكوك لأنها تخدم الفقراء.

وأكد سلامة أن هذا القرار بناءا على تعليمات وزير الأوقاف بعدم السماح لأى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد، أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى، عدا مجالس الإدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون .

كما أكد على تحذير الوزارة ، من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، وتحذر من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية .