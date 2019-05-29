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أوقاف دمياط تمنع جمع أى تبرعات بالمساجد .. تعرف على السبب

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:07 م
أوقاف دمياط تمنع جمع أى تبرعات بالمساجد .. تعرف على السبب مسجد - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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قرر الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط، منع جمع أى تبرعات من المواطنين، تحت أى مسمى فى المساجد مع التأكيد على تشجيع المواطنين على الصكوك لأنها تخدم الفقراء.

وأكد سلامة أن هذا القرار بناءا على تعليمات وزير الأوقاف بعدم السماح لأى جهة أو شخص بوضع صناديق لجمع المال بالمساجد، أو جمع أى أموال بأى طريقة أخرى تحت أى مسمى، عدا مجالس الإدارات المعتمدة من الوزارة ووفق القانون .

كما أكد على تحذير الوزارة ، من جمع أى أموال بأى مسجد من المساجد دون إيصالات معتمدة وفى إطار القانون، وتحذر من دفع أى أموال لأى شخص أو جهة دون إيصال معتمد، حتى لا تقع هذه الأموال فى أيدى من يتصرفون فيها على خلاف ما يقتضيه الشرع والقانون، أو بما يضر بالمصلحة الوطنية .

 

 


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دمياط

اوقاف دمياط

منع جمع التبرعات من المواطنين

مدير عام الاوقاف بدمياط

منع جمع التبرعات فى المساجد


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