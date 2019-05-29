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أمريكا تحذر هونج كونج من احتمال رسو سفينة تحمل نفطا إيرانيا بمينائها

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:18 م
أمريكا تحذر هونج كونج من احتمال رسو سفينة تحمل نفطا إيرانيا بمينائها النفط
رويترز
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حذرت الولايات المتحدة هونج كونج من أن سفينة تحمل نفطا إيرانيا قد تسعى للتوقف فى المركز المالى الآسيوى، وقالت إن أى كيان يقدم خدمات للسفينة سينتهك العقوبات الامريكية.

وتأتى هذه الأخبار بعد شهر تقريبا من تصعيد إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإجراءات الرامية إلى وقف تصدير النفط الإيرانى من خلال إلغاء الإعفاءات التى منحتها لكبار مشترى النفط الخام الإيرانى بما فى ذلك الصين.

وتشير بيانات الشحن فى ريفينيتيف آيكون إلى أن السفينة (باسيفيك برافو) المحملة بالكامل غيرت مسارها فجأة يوم الاثنين لتتجه نحو سريلانكا. وكانت السفينة قد حددت فى وقت سابق إندونيسيا وجهة لها، وفقا لبيانات تتبع السفن، لكن مصادر فى الصناعة قالت إنها ستذهب إلى الصين على الأرجح.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن شركة باسيفيك برافو غيرت يوم الاثنين وجهة نظام التعرف الآلي إلى سريلانكا حيث تعثرت قبالة الساحل الجنوبي لأكثر من يوم بقليل.

 

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