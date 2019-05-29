أسقف الجيزة وبنى سويف للكاثوليك يزور قيادات المحافظة قبيل عيد الفطر

زار اليوم الثلاثاء الأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف. وذلك للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

ومن جانبه رحّب المحافظ بالأنبا توماس عدلي، وفي جلسة حوار مفتوحة تناقشا في سبل تعميق الانتماء والمواطنة والتعايش المشترك.

وفي نفس السياق زار الأنبا توماس القيادات الأمنية في المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأشاد الجميع بدور الكنيسة الكاثوليكيّة في المجتمع ولا سيما بدور مستشفى سانت تريز الخيرى التابعة للمطرانية في قطاع الصحة، ومدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات قلب مريم الطاهر في قطاع التعليم.