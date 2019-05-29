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أسباب نزيف الأنف الحر ونقص الكالسيوم أبرزها

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص
أسباب نزيف الأنف الحر ونقص الكالسيوم أبرزها نزيف الأنف
كتبت هند عادل
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نزيف الأنف حاله قد تصيب الشخص بالقلق نتيجة لتدفق الدم وغالبًا ما يحدث بسبب صدمة موضعية ، ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببها أجسام غريبة والتهابات الأنف أو الجيوب الأنفية واستنشاق الهواء الجاف لفترة طويلة ، الأورام والتشوهات الوعائية هي أيضا أسباب محتملة لنزيف في الأنف  لكنها نادرة، حسبما أكد موقع " medicalnewstoday".

نزيف الأنف العفوي شائع إلى حد ما خاصة عند الأطفال عندما يجف الغشاء المخاطي، ونظرًا لأن الأنف مليء بالأوعية الدموية فإن أي إصابة بسيطة في الوجه يمكن أن تسبب نزفًا حادًا في الأنف.

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نزيف الأنف شائع أيضًا في الأشخاص الذين يتناولون مضادات التجلط فإذا كان الشخص الذي يتناول مضادات التجلط أو يعاني من ارتفاع ضغط الدم فقد يصعب إيقاف النزيف وقد يستمر أكثر من 20 دقيقة.

حقائق سريعة عن نزيف الأنف
 

نادراً ما تكون نزيف الأنف سببًا للقلق.

معظم الناس يعانون من نزيف في الأنف على الأقل خلال حياتهم.

يتم تصنيفها على أنها إما نزيف في الأنف الأمامي أو الخلفي.

يمكن أن يسبب المناخ والارتفاع حدوث نزيف في الأنف.

بعض الأدوية يمكن أن تجعل نزيف الأنف تدوم لفترة أطول.

أنواع نزيف الأنف

 

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يمكن تصنيف نزيف الأنف على أنه الأمامي أو الخلفي.

 

نزيف الأنف الأمامي  
 

ينزف النزيف من الجدار بين الفتحتين يحتوي هذا الجزء من الأنف على العديد من الأوعية الدموية الحساسة يتم علاج نزيف الأنف الأمامي بسهولة في المنزل من المحتمل أن يكون هذا النوع من النزيف الأنفي عند الطفل.

نزيف الأنف الخلفي
 

 ينشأ النزيف مرة أخرى وأعلى الأنف في منطقة حيث تقوم فروع الشريان بتزويد الأنف بالدم هذا هو السبب في أن النزيف أثقل غالبًا ما تكون نزيف الأنف الخلفي أكثر خطورة من نزيف الأنف الأمامي وقد تتطلب عناية طبية وهو أكثر شيوعا بين البالغين .

 

اسباب نزيف الأنف الأمامى
 

إلتقاط الجزء الداخلي من الأن خاصةً إذا تم ذلك كثيرًا إذا كانت أظافرك طويلة  وإذا كان داخل الأنف مهيجًا بالفعل أو رقيقًا. الضربة على الأنف يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية الرقيقة للغشاء المخاطي.التهاب الجيوب الأنفية يمكن أن تسبب نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية الأنفية نزيفًا في الأنف المناخ الحار  والجاف يمكن أن تسبب المناخات الجافة التشقق داخل الأنف مما قد يؤدي إلى حدوث نزيف في الأنفالارتفاعات العالية فكلما زاد الارتفاع يقل توافر الأكسجين مما يجعل الهواء أكثر جفافاً مما يؤدى إلى نزف الأنف.الاستخدام المفرط لأنواع معينة من الأدوية مثل أدوية سيولة الدم أو الأدوية المضادة للالتهابات يمكن أن يتداخل مرض الكبد مع تجلط الدم ويؤدي إلى نزيف في الأنف متكرر وشديد.

أسباب نزيف الأنف الخلفي
 

ضغط دم مرتفع.

جراحة الأنف.

نقص الكالسيوم.

التعرض للمواد الكيميائية التي قد تهيج الغشاء المخاطي.

أمراض الدم مثل الهيموفيليا أوسرطان الدم.

بعض الاورام.

 

 


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