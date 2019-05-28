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الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:29 م
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74 مليون دولار قيمة صادرات الفول السودانى لدول العالم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:24 م
74 مليون دولار قيمة صادرات الفول السودانى لدول العالم فول سودانى ارشيف
كتب عبد الحليم سالم
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بلغت إجمالى صادرات الفول السودانى موسم 2017-2018 نحو 45.7 الف طن بقيمة 74 مليون دولار .

وبحسب بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد دمرداش ، عضو مجلس النواب  ، فإن الاتحاد الأوروبى هو المستورد الأول للفول السودانى المصرى ،حيث استورد كمية 30 ألف طن بقيمة 55.1 مليون دولار تمثل 66% من اجمالى الكميات و74% من القيمة.

فيما صدرت مصر للدول العربية 10.5 الف طن بقيمة 10.8 مليون دولار تمثل 23% من الكيمة و15% من القيمة.

وصدرت مصر لدول أوروبية 5 آلاف طن ، بقيمة 8 ملايين دولار ،ولدول أسيا تم تصدير 92 طن بقيمة 59 ألف دولار فقط ،فيما تم تصدير 8 ألاف طن فقط لدول الامريكتين واستراليا بقيمة 15.2 الف دولار .

ووفق الصادرات  المعلنة ،فإن الشركات المصدرة بحاجة لبذل جهود أكبر لتنمية الصادرات لدول الأمريكتين وأسيا وللدول العربية أيضا.

 


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صادرات الفول السوداني

الفول السودانى المصري

الصادرات الزراعية

المجلس التصديري للحاصلات


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