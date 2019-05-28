سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 02:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

6 جرحى فى إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:21 ص
6 جرحى فى إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن عناصر من الشرطة الأمريكية
كتب وكالات
إضافة تعليق

أكدت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، إصابة 6 أشخاص بينهم مراهق، بإطلاق مجهول النار فى منطقة جنوب شرق العاصمة الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر بيان للشرطة، أنه "نتيجة لإطلاق نار فى أحد أحياء مقاطعة كولومبيا جنوب غرب العاصمة، جرح 6 أشخاص بينهم فتى مراهق، وإصابتهم طفيفة، وقدم لهم العلاج اللازم".

وأكد البيان أن فرق الشرطة تبحث عن مطلق النار، الذى فر بسيارته من مكان الحادث، وتحتفل الولايات المتحدة اليوم بـ "يوم الذكرى" لتكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى ساحات المعارك، ويحضر عشرات الآلاف من السياح لمشاهدة الاستعراض الذى تقيمه سلطات العاصمة وسط أحد شوارعها الرئيسية.

ويشارك فى الاحتفالات العشرات من الفرق الموسيقية العسكرية والمدنية، وكذلك النوادى التاريخية العسكرية، ويضع الملايين من المواطنين الزهور على نصب الجندى المجهول والتماثيل العسكرية.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. قطار يدهس سيارة للشرطة الأمريكية فى ولاية تكساس

جريمة حول العالم.. الشرطة الأمريكية قتلت ممثلة شهيرة والسبب "مسدس لعبة"

بسبب نكتة.. الشرطة الأمريكية تستجوب كوميدى مصرى ..اعرف التفاصيل

شاهد.. شرطى أمريكى ينجو من الموت بأعجوبة

6 جرحى

إطلاق نار

العاصمة الأمريكية

واشنطن

العنف فى أمريكا

الشرطة الأمريكية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

زيدان يرفض قرار راموس بالرحيل عن ريال مدريد

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

الترجي يعترض على تعيين بكاري جاساما حكمًا لنهائي دوري الأبطال

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

# لا _ لرحيل _ جروس يتصدر تويتر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

جورج قرداحى يذهب للمنوفية ويسلم 100 ألف جنيه للفائز بجائزة برنامج "اسم من مصر ".. ويعدد إنجازات بطل الليلة.. أبرزها صعوده بمنتخب مصر لكأس العالم فى إيطاليا..ولعب ودرب بروح المقاتل.. ويؤكد: أحد أبطال حرب أكتوبر

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

صور.. "من أسيوط إلى بلاد الكنغر" نجيب قلدس يتقلد أرفع المناصب فى الشرطة الأسترالية.. تولى منصب نائب مفوض شرطة ولاية ويلز.. وقاد جهاز مكافحة الفساد.. ومشرفا على التحقيق فى حادث المسجدين بنيوزيلاندا

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

هل يشارك كين أمام ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا.. بوكيتينو يجيب

الرجوع الى أعلى الصفحة