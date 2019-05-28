5 مشروبات غير تقليدية تنظم السكر فى الدم.. أهمها عصير الطماطم والبامية

كتبت أمل علام

يمكن لمرض السكري أن يؤثر على أي شخص بغض النظر عن العمر والجنس، إنه ناتج عن زيادة في مستويات السكر في الدم، التي يمكن أن تؤدي إلى عدد من الأعراض غير المرغوب فيها التي يمكن أن تؤثر على صحتهم وحياتهم، أي عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، أو عندما لا تستجيب الخلايا للإنسولين.

تشمل بعض الأعراض الرئيسية لمرض السكري، التبول المتكرر، العطش الزائد، التعب، فقدان الوزن ، عدم وضوح الرؤية، الشفاء البطيء للجروح، الحرقان.

قالت صحيفة boldsky الهندية، فى تقرير لها اليوم ، يحدث مرض السكري في الأساس نتيجة اضطراب في نمط الحياة، لذلك من المهم للشخص المصاب بالسكري إجراء تغييرات معينة في نمط حياته، بما في ذلك النظام الغذائي بشكل أساسي، لذلك، من الضروري اتباع بعض عادات النظام الغذائية الصحية وتجنب تناول أشياء معينة، من أجل الحفاظ على الأعراض تحت السيطرة، على الرغم من عدم وجود دواء شافى لمرض السكري، إلا أن هناك العديد من العلاجات، والوسائل التي تساعد في السيطرة على الحالة وعلاجها.

تقدم الصحيفة بعض أنواع من العصائر التالية لنظامك الغذائي لتنظيم مرض السكري :

1. عصير البنجر..

يعتبر شرب عصير البنجر من أكثر الطرق فعالية لخفض متلازمة التمثيل الغذائي، والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا في أعراض مرض السكري، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم. وهى تعتبر واحدة من أفضل العلاجات لمرض السكري .

2. عصير الجريب فروت الأحمر..

يحتوى على مضادات الأكسدة المختلفة، التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي، تستهلك عصير جريب فروت الأحمر لعلاج أعراض مرض السكري.



عصير الطماطم

3. عصير الطماطم..

يمكن أن يساعد شرب هذا في علاج مرض السكري، لأنه يساعد على توازن مستويات السكر في الدم، حيث أنه يحتوي على اللايكوبين، وهو مضاد قوي للأكسدة

4. خل التفاح والعسل والقرفة ..

يحتوي العسل على إنزيمات قوية معينة تهدف إلى تصحيح خلل الأنسولين في الجسم لعلاج مرض السكري؛ ويمكن أن تساعد القرفة في تحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم، يمكن صنع هذا المشروب بدون العسل، المكونات: 4 ملاعق طعام من خل التفاح، 2 ملاعق كبيرة من العسل وملعقتان من القرفة، التحضير: تضاف جميع المكونات في كوب وتحرك جيداً لتشكيل هذا الخليط.



عصير البامية

5.عصير البامية والزنجبيل..

أصابع البامية غنية بالألياف ومحتوى الفيتامينات، والتي يمكن أن تنظم مستوى السكر في الدم من أجل علاج مرض السكري، وبالمثل، يحتوي الزنجبيل على مادة البوليفينول التي يمكن أن تقلل أيضًا من مستوى السكر في الدم من أجل تخفيف عدد من أعراض مرض السكري. تستهلك هذا العصير كل يوم قبل الإفطار ، المكونات :كوب من البامية المفرومة ،و 2 ملاعق كبيرة من الزنجبيل، أضف الكميات في الخلاط، مع بعض الماء، تطحن جيدًا للحصول على سائل، ثم تصفيته.