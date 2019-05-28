41 مليار ين لتطوير6 وحدات توليد غازية بمحطات كهرباء شمال القاهرة وسيدى كرير

كتبت رحمة رمضان

تشهد القاهرة اليوم الثلاثاء، افتتاح مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة شمال القاهرة التابعة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 12.5 مليار ين يابانى بخلاف الضرائب، وتوقيع عقد مشروع تطوير وإعادة تأهيل محطة العطف بقيمة إجمالية تبلغ حوالى 13.37 مليار ين يابانى وسيدى كرير 13.47 مليار ين يابانى بخلاف الضرائب، بحضور سفير اليابان بالقاهرة وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية وعدد من قيادات القطاع.

ويتم تنفيذ هذه المشروعات ضمن مشروع تطوير وإعادة ورفع كفاءة 6 وحدات توليد غازية قدرة كل منها 250 ميجاوات تعمل ضمن مجموعات الدورة المركبة فى محطات شمال القاهرة للإنتاج، والعطف التابعة لشركة وسط الدلتا للإنتاج، وسيدى كرير التابعة لشركة غرب الدلتا للانتاج، بالتعاون مع شركة متخصصة فى أنظمة الطاقة.

ويهدف المشروع إلى استغلال فترات الخروج المبرمج للعمرات الرئيسية لوحدات التوليد الستة فى رفع قدرات تلك الوحدات بمقدار 3.4 % بالإضافة إلى زيادة المدد البينية للعمرات الرئيسية من 8000 ساعة تشغيل إلى 12000 ساعة تشغيل .

ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى فى مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التى تتمتع بها اليابان فى المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية فى النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية فى العالم.