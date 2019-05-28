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189 ألف رأس ماشية و5.794 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال 30 يوما

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:22 م
189 ألف رأس ماشية و5.794 مليون طائر مذبوحات المجازر خلال 30 يوما مجزر - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أنه طبقا للتقارير الواردة من الإدارة العامة للمجازر، بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر إبريل الماضى قد بلغت "189,341" رأس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر.

 

وأضاف التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" عليه أن إجمالى المذبوحات من الدواجن بلغت 5,794,261 طائر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة.

 

وأوضح التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير" وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.


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الخدمات البيطرية

مذبوحات الطيور

المجازر

مذبوحات الماشية

الذبح خارج المجازر


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