10 معلومات لا تعرفها عن رئيس الوزراء الهندى .. أغربها زواجه السرى

كتبت ريم عبد الحميد

يؤدى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليمين الدستورية ، الخميس المقبل ، لتولى فترة حكم ثانية، وكان حزب مودى "بهاراتيا جاناتا" قد حقق فوزا كبيرا فى الانتخابات الأخيرة، وحصل على 296 مقعدا من إجمالى 542 مقعدا تم التنافس عليها.

وأصبح حزب رئيس الوزراء أول حزب يحصل على الأغلبية منفردا لمرتين متتاليتين فى مجلس النواب منذ عام 1984.





اليوم السابع يستعرض فى السطور القادمة أهم 10 معلومات قد لا تعرفها عن رئيس الوزراء الهندى.



1 - ولد فى 17 سبتمبر 1950 باسم ناريندرا دامودارداس مودى

2- تلقى تعليمه فى جامعة دلهى وحصل على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية عام 1978 ثم حصل على الماجستير فى العلوم السياسية أيضا من جامعة جوجارات عام 1983.

3- يعتنق مودى الديانة الهندوسية

4- لم يكن مودى يرغب فى البداية فى دخول معترك السياسة، وأراد أن يصبح راهبا، حتى أن هرب من منزله فى مراهقته وقضى عامين فى الهيمالايا.

5- لم يعلن مودى عن زواجه إلا بعد مرور 50 عاما، عندما تقدم للترشح لمنصب رئيس الحكومة فى عام 2014، بعد أن أشار دوما إلى أنه أعزب.

6- وكان مودى قد تزوج فى سنوات مراهقته زواجا تقليديا من فتاة مراهقة بترتيب من العائلتين وحدث الانفصال بعد 3 سنوات، لكن لا يزال متزوجين رسميا.

7- يعد مودى أول رئيس وزراء هندى يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل فى عام 2017 للاحتفال بمرور 25 عما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

8- أعلن فى عام 2018 أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة لها إلى الفضاء بحلول عام 2022

9- يعشق مودى كتابة الشعر والتصوير الفوتوغرافى، ولديه عدة كتب وتم عرض الصور التى التقطها فى معرض.

10- تحظى أزياء رئيس الوزراء الهندى باهتمام كبير، ويشتهر بارتدائه الزى الوطنى الهندى دائما