سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مع توليه فترة ثانية..

10 معلومات لا تعرفها عن رئيس الوزراء الهندى .. أغربها زواجه السرى

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:34 م
10 معلومات لا تعرفها عن رئيس الوزراء الهندى .. أغربها زواجه السرى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

يؤدى رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى اليمين الدستورية ، الخميس المقبل ، لتولى فترة حكم ثانية، وكان حزب مودى "بهاراتيا جاناتا" قد حقق فوزا كبيرا فى الانتخابات الأخيرة، وحصل على 296 مقعدا من إجمالى 542 مقعدا تم التنافس عليها.

 

وأصبح حزب رئيس الوزراء أول حزب يحصل على الأغلبية منفردا لمرتين متتاليتين فى مجلس النواب منذ عام 1984.


 

 اليوم السابع يستعرض فى السطور القادمة أهم 10 معلومات قد لا تعرفها عن رئيس الوزراء الهندى.
 

1 - ولد فى 17 سبتمبر 1950 باسم ناريندرا دامودارداس مودى

 

2-  تلقى تعليمه فى جامعة دلهى وحصل على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية عام 1978 ثم حصل على الماجستير فى العلوم السياسية أيضا من جامعة  جوجارات عام 1983.

 

3- يعتنق مودى الديانة الهندوسية

 

4- لم يكن مودى يرغب فى البداية فى دخول معترك السياسة، وأراد أن يصبح راهبا، حتى أن هرب من منزله فى مراهقته وقضى عامين فى الهيمالايا.

 

5- لم يعلن مودى عن زواجه إلا بعد مرور 50 عاما، عندما تقدم للترشح لمنصب رئيس الحكومة فى عام 2014، بعد أن أشار دوما إلى أنه أعزب.

6-  وكان مودى قد تزوج فى سنوات مراهقته زواجا تقليديا من فتاة مراهقة بترتيب من العائلتين وحدث الانفصال بعد 3 سنوات، لكن لا يزال متزوجين رسميا.

 

7- يعد مودى أول رئيس وزراء هندى يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل فى عام 2017 للاحتفال بمرور 25 عما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

8- أعلن فى عام 2018 أن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة لها إلى الفضاء بحلول عام 2022

 

9- يعشق مودى كتابة الشعر والتصوير الفوتوغرافى، ولديه عدة كتب وتم عرض الصور التى التقطها فى معرض.

10-  تحظى أزياء رئيس الوزراء الهندى باهتمام كبير،  ويشتهر بارتدائه الزى الوطنى الهندى دائما


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء الهندى يتعهد بتوحيد البلاد عقب فوزه الكبير

حزب رئيس الوزراء الهندى يؤكد تحقيقه فوزا تاريخيا فى الانتخابات

الهند

رئيس الوزراء الهندى

ناريندرا مودى

اخبار الهند


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة