10 فوائد صحية للأفوكادو.. فقدان الوزن ويحمى العين ويمنع السرطان الأبرز

كتبت أمل علام

الأفوكادو هى فواكه متعددة الاستخدامات، ويمكن إضافتها إلى السلطات، والعصائر، والكعك والسندوتشات، وكما هو معروف فان الأفوكادو، يعتبر نوعًا فريدًا من الفاكهة الغنية بالدهون الصحية، يحتوى الافوكادو على ما يقرب من 20 نوع من الفيتامينات، والمعادن، بما في ذلك البوتاسيوم، واللوتين، والفولات.



10 فوائد للافوكادو

تقدم صحيفة boldsky أهم فوائد صحية للأفوكادو..



1. فقدان الوزن

يحتوى الأفوكادو على الألياف، التى يمكن أن تسهم في فقدان الوزن، وتقلل من خطر العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة،فهو يحتوى على الألياف القابلة للذوبان، وغير القابلة للذوبان، والتى تبلغ 25% و 75% على التوالي.

2. يقلل من الكولسترول

الأفوكادو هى واحدة من أفضل الفواكه التي تحتوى على الدهون غير المشبعة، التي تساعد فى زيادة الكولسترول الجيد، وتقليل الكولسترول السيئ. تشير الدراسات إلى أن الأفوكادو يقلل من الدهون الثلاثية فى الدم بنسبة تصل إلى 20 %.

3. ينظم نسبة السكر فى الدم

يحتوى على الدهون غير المشبعة الاحادية، التى تحسن مستويات الأنسولين فى الصوم، لمرضى السكرى المقاوم للإنسولين، فهو يساعد على تنظيم مستويات السكر فى الدم، أيضا، فإن محتوى الألياف فى الأفوكادو يمنع ارتفاع السكر فى الدم.

4. يحمى العينين

الأفوكادو غنى بالكاروتينات، مثل اللوتين وزياكسانثين، مما يقلل من خطر اضطرابات العين، مثل إعتام عدسة العين، والتنكس البقعى، تساعد كمية عالية من فيتامين (أ) فى الأفوكادو أيضًا على تقليل فرص حدوث الضمور البقعى الذى يتطور مع تقدم العمر.

5. يمنع السرطان

يمكن أن يلعب الأفوكادو دورا فى علاج السرطان، تساعد الفاكهة فى تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى فى الخلايا اللمفاوية، أظهرت دراسة أخرى أن مستخلص الأفوكادو لديه القدرة على تثبيط نمو خلايا سرطان البروستاتا.

6. يعزز الخصوبة

يحتوى الأفوكادو على كميات جيدة من الفولات، وهو معدن أساسى مطلوب للحد من خطر الإجهاض، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طفلك قد انتقل للتو من اللبن إلى الطعام الصلب، فحاول إعطائه أطعمة لذيذة مثل الأفوكادو، لأنها لينة، مما يجعل من السهل مضغه، يمكنك مزجها بأطباق متنوعة للحصول على الفوائد الغذائية منها.

7. يحسن الوظيفة المعرفية

الأفوكادو مصدر جيد للدهون غير المشبعة الاحادية، أظهرت دراسة أن الأنظمة الغذائية عالية الدهون تقلل من الاكتئاب، والقلق، واضطرابات نفسية أخرى، تحتوى الفاكهة أيضًا على حمض الفوليك الذى قد يساعد فى تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب أيضًا.

8. يمنع هشاشة العظام

وقد وجدت الدراسات، أن مستخلصات زيت الأفوكادو يمكن أن تقلل من هشاشة العظام، وهى مواد موجودة فى الأفوكادو وغيرها من الأطعمة النباتية التى من المعروف أنها تخفف من أعراض التهاب المفاصل فى الركبة.

9. يحسن صحة الجهاز الهضمي

يحتوى على الألياف، يمكن أن تساعد على زيادة بكتيريا الأمعاء صحية فى الجهاز الهضمى، هذا يبقى جميع مشاكل الجهاز الهضمى، مثل الإمساك، متلازمة القولون العصبى،حيث تمتلك الأفوكادو أيضًا خصائص مضادة للميكروبات تكون فعالة ضد البكتيريا.

10. يؤخر شيخوخة البشرة

الأفوكادو جيد جدًا لبشرتك، ويحتوى على كمية جيدة من الفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، هذه العناصر الغذائية تساعد على الحفاظ على بشرتك خالية من العيوب، وأيضا منع التجاعيد والخطوط الدقيقة.