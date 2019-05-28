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يستوعب 8 ملايين ويعمل منذ 20 سنة.. 10 معلومات عن أكبر مطار فى العالم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:40 م
يستوعب 8 ملايين ويعمل منذ 20 سنة.. 10 معلومات عن أكبر مطار فى العالم مطار الملك فهد فى المملكة العربية السعودية
كتب هانى عثمان
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مئات المطارات على امتداد العالم، تمارس كلها عملا واحدا وتستقبل أجيالا من الطائرات وقوافل من المسافرين يوميا، لكن وسط كل تلك الأعداد هناك حالات محددة للغاية تسجل أرقاما قياسية فى مجالها.

يمكن تعداد قائمة من المطارات الفارهة أو الحديثة أو المميكنة بشكل كامل، وفى كل تفاصيل العمل هناك مطارات تتفوق على غيرها، وأغلب تلك المنشآت الجوية المتطورة تتوزع بين أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، لكن فيما يخص أكبر مطار فى العالم، فإن اللقب لم يخرج من المنطقة العربية.

المطار الذى يحوز لقب الأكبر فى العالم يقع على مساحة 776 كيلو مترا مربعا، وهو مطار الملك فهد فى المملكة العربية السعودية، وفيما يلى نستعرض أبرز 10 معلومات عن المطار بالغ الضخامة:

1- هو المطار الرئيسى للمنطقة الشرقية فى المملكة السعودية وموقعه مدينة الدمام.

2- وُضعت تصميماته فى 1976 وبدأ بناؤه 1983 وافتُتح رسميا فى 28 نوفمبر1999.

3- يحتوى على مدرجين متوازيين يبلغ طول كل منهما 4000 متر.

4- تبلغ قدرة المطار الاستيعابية 8 ملايين مُسافر سنويا.

5- تتألف صالة الركاب من ستة طوابق بمساحة إجمالية 327 ألف متر مربع.

6- مساحة موقف السيارات 176 ألف متر مربع ويتسع لقرابة 5 آلاف سيارة.

7- يضم مسجدا مساحته قرابة 46 ألف متر مربع.

8- الصالة الملكية به تستخدم لاستقبال الملوك والرؤساء وكبار المسؤولين على مساحة 16 ألفا و400 متر مربع.

9- تسافر منه أقصر رحلة دولية من المملكة العربية السعودية، وهى الرحلة المتجهة إلى مملكة البحرين.

10- تسافر منه أطول رحلة داخلية فى المملكة من الدمام إلى تبوك.

 

مطار الملك فهد (1)
مطار الملك فهد (1)

 

مطار الملك فهد (1)
مطار الملك فهد (1)

 

مطار الملك فهد (2)
مطار الملك فهد (2)

 

مطار الملك فهد (3)
مطار الملك فهد (3)

 


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