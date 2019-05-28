وزير الدفاع اليابانى: العثور على أجزاء من المقاتلة اليابانية "إف-35أ"

عثر الجيش اليابانى على شظايا طائرة من طراز "إف-35أ" من الجيل الخامس تحطمت فى 9 أبريل، وقد تعرض الجناح وأجزاء المحرك لأضرار بالغة، ويعتزم الغواصون مواصلة البحث عن شظايا أخرى من الطائرة لتحديد أسباب الحادث.

وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا، حسب موقع سبوتنيك "لقد تم رفع الحطام الذى تم العثور عليه إلى السطح، وقد لحقت به أضرار بالغة، سنواصل البحث المكثف فى القاع، لا تزال هناك شظايا متناثرة من الطائرة".

يذكر أن مقاتلة F-35A تحطمت فى 9 أبريل على بعد 135 كيلومترا عن ساحل اليابان. كان يقودها الطيار أكينوري خوسومي، وتم إرسال طائرة الدورية الأمريكية P-8A المضادة للغواصات ومدمرة Stethem إلى موقع سقوط الطائرة.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت طائرات الاستطلاع العسكرية U-2 والقاذفة B-52 فى الإنقاذ، وبمساعدة السفينة الأمريكية "Van Gogh" تمكن رجال الإنقاذ من العثور على جزء من "الصندوق الأسود"، لكن لم يكن فيه حامل ذاكرة. بعد ذلك، أكمل ممثلو الولايات المتحدة مشاركتهم فى عملية البحث والإنقاذ.

لم تعرف أسباب تحطم الطائرة حتى الآن. ووفقا لأحد الاحتمالات نتج الحادث عن نقص الأوكسجين فى قمرة القيادة.