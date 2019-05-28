سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع اليابانى: العثور على أجزاء من المقاتلة اليابانية "إف-35أ"

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:01 ص
وزير الدفاع اليابانى: العثور على أجزاء من المقاتلة اليابانية "إف-35أ" مقاتلة اف 35 أ - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق
عثر الجيش اليابانى على شظايا طائرة من طراز "إف-35أ" من الجيل الخامس تحطمت فى 9 أبريل، وقد تعرض الجناح وأجزاء المحرك لأضرار بالغة، ويعتزم الغواصون مواصلة البحث عن شظايا أخرى من الطائرة لتحديد أسباب الحادث.
 
 
وقال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا، حسب موقع سبوتنيك "لقد تم رفع الحطام الذى تم العثور عليه إلى السطح، وقد لحقت به أضرار بالغة، سنواصل البحث المكثف فى القاع، لا تزال هناك شظايا متناثرة من الطائرة".

يذكر أن مقاتلة F-35A تحطمت فى 9 أبريل على بعد 135 كيلومترا عن ساحل اليابان. كان يقودها الطيار أكينوري خوسومي، وتم إرسال طائرة الدورية الأمريكية P-8A المضادة للغواصات ومدمرة  Stethem  إلى موقع سقوط الطائرة.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت طائرات الاستطلاع العسكرية U-2 والقاذفة B-52 فى الإنقاذ، وبمساعدة السفينة الأمريكية "Van Gogh" تمكن رجال الإنقاذ من العثور على جزء من "الصندوق الأسود"، لكن لم يكن فيه حامل ذاكرة. بعد ذلك، أكمل ممثلو الولايات المتحدة مشاركتهم فى عملية البحث والإنقاذ.

لم تعرف أسباب تحطم الطائرة حتى الآن. ووفقا لأحد الاحتمالات نتج الحادث عن نقص الأوكسجين فى قمرة القيادة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكى يسعى لمنع شحن مقاتلات إف-35 لتركيا

مسئولون: أمريكا على وشك وقف تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا

هولندا تعلن شراء 15 طائرة مقاتلة "إف 35" إضافية

ترامب أبلغ أردوغان بأنه لا يريد أى مشاكل فى صفقة مقاتلات إف-35

مقاتلة اف 35

وزير الدفاع الياباني

اخبار العالم

اليابان


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيو الأسبوع المقبل

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

7 طرق لرفع مستوى السكر حال انخفاضه فى الدم أثناء الصيام

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

"تشريعية البرلمان" تستكمل مناقشة قانون استبدال عقوبة حبس الغارمات عقب عيد الفطر.. وتستطلع رأى "التضامن".. جدل حول تحديد موقع عمل الغارمة وحق المجنى عليه بعد رفض"العدل".. ومطالبات بالاعتماد على المجتمع المدنى

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

القطريون يعانون من قمع تميم.. أمير الدوحة يستغل دستور بلاده ويمنح نفسه صلاحيات لممارسة انتهاكات ضد المواطنين وأفراد أسرته الحاكمة.. وخبراء: يسعى لتمكين نظامه على حساب الدولة.. ومعارض: نجهز لتحركات ضده

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين 27/5/2019

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

للمحجبات فى الصيف.. 6 أنواع من الطرح يجب أن تتوفر فى دولابك

الرجوع الى أعلى الصفحة