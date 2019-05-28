وزير إيرانى: العقوبات الأمريكية وراء تلكؤ الصين فى تطوير حقل بارس

وكالات

ذكر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروصة على طهران هي السبب في مماطلة الصين بإكمال تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وحقل بارس هو أكبر حقول للغاز الطبيعي في العالم، ويوجه تجميد الاستثمارات الصينية، ما يعد ضربة لمساعي إيران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل العقوبات الأمريكية.

وقالت إيران العام الماضي، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة "توتال" في تشغيل المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع خشية انتهاك العقوبات.

وقررت واشنطن إعادة فرض عقوباتها على إيران، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

يتبع..