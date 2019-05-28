سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير إيرانى: العقوبات الأمريكية وراء تلكؤ الصين فى تطوير حقل بارس

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:47 م
وزير إيرانى: العقوبات الأمريكية وراء تلكؤ الصين فى تطوير حقل بارس حقل نفط ايرانى ارشيفية
وكالات
إضافة تعليق
 
 
ذكر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأمريكية المفروصة على طهران هي السبب في مماطلة الصين بإكمال تطوير حقل بارس الجنوبي للغاز، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وحقل بارس هو أكبر حقول للغاز الطبيعي في العالم، ويوجه تجميد الاستثمارات الصينية، ما يعد ضربة لمساعي إيران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل العقوبات الأمريكية.
 
وقالت إيران العام الماضي، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة "توتال" في تشغيل المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع خشية انتهاك العقوبات.
 
وقررت واشنطن إعادة فرض عقوباتها على إيران، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.
 
يتبع..

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صحيفة سعودية: لغة إيران تدل على بحثها عن طريقة للخروج من الأزمة

وول ستريت جورنال: الصين توقفت عن شراء النفط من إيران

ايران

النفط

الصين

امريكا


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة