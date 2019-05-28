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وزارة الصناعة الصينية: بكين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:37 م
وزارة الصناعة الصينية: بكين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم الرئيس الصينى
أ ش أ
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قال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وانج تشي جيون "إن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم، لما لديها من بنية تحتية سليمة وأنظمة صناعية مدعومة، إلى جانب بيئة أعمال محسنة وسوق استهلاكية متطورة".

وأضاف جيون في تصريحات اليوم الثلاثاء أن الصين تحترم الخيارات المستقلة للشركات وتشجعها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، مشيرا إلى أن بعض الشركات نقلت أعمالها خارج الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة أو اعتباراتها المتعلقة بتخطيط الأعمال العالمي، وهناك أيضا شركات أجنبية تزيد استثماراتها في الصين.

وأوضح أن شركة (تسلا) لصناعة السيارات وشركة (بي.إيه.إس.إف) الألمانية العملاقة للكيماويات، قامتا بزيادة استثماراتهما في الصين هذا العام.

وتابع جيون "أن السوق الصينية لديها آفاق واسعة ولا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، قفز إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعليا من قبل قطاع التصنيع المحلي بنسبة 11.4% على أساس سنوي".

ولفت جيون إلى أن الصين ترحب بالشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد كما كانت دائما، وتتعهد بخلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ونزاهة وشفافية ويمكن التنبؤ بها منوها إلى أن الصين ستواصل العمل من أجل تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض وتخفيض الضرائب والرسوم، وتعزيز الطلب المحلي ومحركات جديدة للنمو وشركات عالية الجودة لضمان إدارة مستقرة للاقتصاد الصناعي وتطور عالي الجودة للصناعات التحويلية.


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