نيكي يرتفع بفضل مكاسب في أسواق أوروبا

رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب في أسواق أوروبا رفعت المعنويات، بينما تألق قطاع ألعاب الفيديو وسط آمال بصدور لعبة جديدة.

وقفز سهم سكوير إنيكس 7% نتيجة معاملات قوية بعدما قالت إنها ستقدم عرضا على يوتيوب للإعلان عن لعبة دراجون كويست جديدة لمنصات الأجهزة المحمولة في الثالث من يونيو وارتفع سهما توسي لمحتوى الألعاب 17 % وأكاتسوكي المشغلة لأنشطة الألعاب الاجتماعية 5%.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.4% ليسجل المؤشر القياسي 21260.14 نقطة وصعدت أسهم شركات الآلات الدقيقة والكهربائية، وزاد سهم كاسيو كمبيوتر 2.4% وأوليمبس 1.4% وهيتاشي 2.7% وباناسونيك كورب 1.5 %.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1550.99 نقطة.