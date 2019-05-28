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نيكي يرتفع بفضل مكاسب في أسواق أوروبا

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:24 ص
نيكي يرتفع بفضل مكاسب في أسواق أوروبا مؤشر _ أرشيفية
رويترز
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ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب في أسواق أوروبا رفعت المعنويات، بينما تألق قطاع ألعاب الفيديو وسط آمال بصدور لعبة جديدة.

وقفز سهم سكوير إنيكس 7% نتيجة معاملات قوية بعدما قالت إنها ستقدم عرضا على يوتيوب للإعلان عن لعبة دراجون كويست جديدة لمنصات الأجهزة المحمولة في الثالث من يونيو وارتفع سهما توسي لمحتوى الألعاب 17 % وأكاتسوكي المشغلة لأنشطة الألعاب الاجتماعية 5%.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.4% ليسجل المؤشر القياسي 21260.14 نقطة وصعدت أسهم شركات الآلات الدقيقة والكهربائية، وزاد سهم كاسيو كمبيوتر 2.4% وأوليمبس 1.4% وهيتاشي 2.7% وباناسونيك كورب 1.5 %.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1550.99 نقطة.


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