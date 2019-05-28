ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى مصر القديمة لحصر التلفيات

أمرت نيابة مصر القديمة، ندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى منزل بدائرة القسم دون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار بمصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحدى الشقق فى مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.