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نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك

الثلاثاء، 28 مايو 2019 12:47 م
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف نتيجتك محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون فى المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.

وشهد موقع محافظة القاهرة ضغطا شديدا بسبب كثرة عدد الزائرين للاطلاع على النتيجة، وللإطلاع على النتيجة اضغط هنا 

وأضاف مدير التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم فور إعلانها فى المدارس قريبا، أو من خلال الإنترنت عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، وذلك بإدخال رقم الجلوس والحصول على بيان درجات.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/ 2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، من إجمالى 153 ألفا و126 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان هذا العام، نجح منهم 149 ألفا و932 طالبا وطالبة.

 


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