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ميركل لـ CNN: يجب التحرك لمواجهة قوى الظلام فى ألمانيا والعالم

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:42 ص
ميركل لـ CNN: يجب التحرك لمواجهة قوى الظلام فى ألمانيا والعالم انجييلا ميركل
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك حاجة للتحرك فى ألمانيا لمواجهة قوى الظلام التى تجد دعما أساسيا فى البلاد، وفى أجزاء أخرى من العالم.

 وفى مقابلة مع كريستيان أمانبور بشبكة "سى إن إن" الأمريكية، قالت ميركل إنه فى ألمانيا كانت هذه القوى الظلامية ينظر إليها دائما فى سياق محدد، فى سياق ماضينا، وهو ما يعنى أننا علينا أن نكون أكثر يقظة بكثير من الآخرين.

 وفى المقابلة التى جاءت بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات البرلمان الأوروبية، التى فشلت فيها الأحزاب القومية فى تحقيق زيادة الدعم التى كانت متوقعة لها، قالت ميركل إنه علينا أن نواجه أشباح الماضى.

وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن اليهود الألمان تلقوا تحذيرات فى الأيام الماضية من قبل أحد المسئولين البارزين بالحكومة من ارتداء القلنصوة فى الأماكن العامة بعد موجة من الهجمات المعادية للسامية. وفيما يتعلق بهذه القضية، قالت ميركل إن ألمانيا دائما ما شهدت عدد محدد من تلك الهجمات مع الأسف.. فحتى يومنا هذا، لا يوجد معبد أو حضانة للأطفال اليهود أو مدرسة لأبنائهم ليست فى حاجة إلى حراستها من الشرطة الألمانية.

 وألقت ميركل بالمسئولية على  الموجبة الشعبوية فى أوروبا، فى الوقت الذى عزا فيه البعض زيادة الدعم لحزب البديل لألمانيا اليمينى المتطرف المعادى للمسلمين إلى سياستها فى التعامل مع أزمة اللاجئين.

ودافعت ميركل مجددا عن قرراها بسماح ألمانيا بدخول نحو مليون لاجىء، وقالت إن أفضل وسيلة لإدارة الهجرة فى أعقاب الأزمات الإنسانية، مثل تلك التى حدثت فى سوريا والعراق، ليس بأن نغلق أنفسنا عن الآخر، ولكن بأن نكون أكثر يقظة فى التأكد من أن اللاجئين الذين يهربون من بلادهم  يتلقون رعاية كافية.

 

 


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