مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من بورسعيد للقاهرة والإسكندرية وسوهاج

بورسعيد - محمد فرج

قال مشيل ظريف مدير محطة السكة الحديد ببورسعيد، خلال تصريح خاص الــ"اليوم السابع": لدينا 9 قطارات تعمل يوميًا من الخامسة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساءً، ومواعيدها كالآتى:

1- 5,30 قطار بورسعيد / القاهرة مميز – مكيف

2- 7,25 قطار بورسعيد / الإسكندرية مميز- مكيف

3- 8,20 قطار بورسعيد /سوهاج مميز

4- 10,40 قطار بورسعيد / الإسماعيلية ركاب

5 – 1,00 قطار بورسعيد/ القاهرة مميز / مكيف

6- 3,00 قطار بورسعيد / الإسماعيلية ركاب / مطور

7- 5,30 قطار بورسعيد /القاهرة ثانية/ مميز

8- 6,15 قطار بورسعيد /الإسكندرية مميز / مكيف

9- 7,30 قطار بورسعيد/ القاهرة مميز