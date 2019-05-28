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مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من بورسعيد للقاهرة والإسكندرية وسوهاج

الثلاثاء، 28 مايو 2019 08:46 م
مواعيد قطارات السكة الحديد المتجهة من بورسعيد للقاهرة والإسكندرية وسوهاج قطار - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج
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قال مشيل ظريف مدير محطة السكة الحديد ببورسعيد، خلال تصريح خاص الــ"اليوم السابع": لدينا 9 قطارات تعمل يوميًا من الخامسة صباحًا وحتى السابعة والنصف مساءً، ومواعيدها كالآتى:

1- 5,30 قطار بورسعيد / القاهرة مميز – مكيف

2- 7,25 قطار بورسعيد / الإسكندرية مميز- مكيف

3- 8,20 قطار بورسعيد /سوهاج مميز

4- 10,40 قطار بورسعيد / الإسماعيلية ركاب

5 – 1,00 قطار بورسعيد/ القاهرة مميز / مكيف

6- 3,00 قطار بورسعيد / الإسماعيلية ركاب / مطور

7- 5,30 قطار بورسعيد /القاهرة ثانية/ مميز

8- 6,15 قطار بورسعيد /الإسكندرية مميز / مكيف

9- 7,30 قطار بورسعيد/ القاهرة مميز


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