سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه أثناء محاولتهم التسلل شمال الضالع باليمن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 03:26 م
مقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه أثناء محاولتهم التسلل شمال الضالع باليمن الحوثيون ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قتل قائد فرقة الاقتحامات الحوثية "عبد الإله على محمد المقداد" وعدد من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، أثناء محاولتهم التسلل شمال محافظة الضالع.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، عن مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، أن المقداد ومرافقيه قتلوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة فى جبل صامح شمال الضالع، فى حين واصلت قوات الجيش اليمنى تقدمها شمال المحافظة وسط انهيارات واسعة بصفوف مسلحى القيادى الحوثي.

يذكر أن 12 حوثيا قتلوا فيما أُسر 15 آخرين فى كمين نفذته قوات الجيش الوطنى - الإثنين الماضى - بمنطقة العود شمال الضالع.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجيش اليمنى يقصف مواقع للحوثين بتعز جنوب غربى اليمن

اليمن: المبعوث الأممى يخرق القوانين الدولية

طيران التحالف يستهدف تعزيزات مليشيا الحوثى الانقلابية شمالى اليمن

مقتل أربعة مدنيين فى انفجار لغم فى المخا غرب اليمن

الحوثيين

اليمن

الضالع

الحرب فى اليمن


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

سوبر كورة.. أين يذهب جروس بعد انتهاء عقده مع الزمالك؟

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

الدولة تغير حياة 2000 أسرة للأفضل.. البدء فى نقل سكان حكر السكاكينى بالشرابية للمحروسة1.. الوحدات مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية دون مقابل.. سيارات لنقل الأسر للتسهيل عليهم.. والمحافظ يشكل لجنة للتظلمات

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

تاريخ الانقلابات داخل الأسرة الحاكمة بقطر فى فيلم وثائقى جديد لـ" اليوم السابع" .. بيت الخيانة يكشف كيف تحولت الإمارة لأداة فى يد القوى الغربية ومأوى للجماعات الإرهابية.. وخطط "موزة" لضمان الحكم فى يدها ابنها

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

أكثر من 400 ألف طالب ثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيا على التابلت

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

تجريد نيمار من شارة قيادة البرازيل قبل كوبا أمريكا

الرجوع الى أعلى الصفحة