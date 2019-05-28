سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر للطيران تنقل 13 ألف معتمر فلسطينى للأراضى المقدسة على متن 50 رحلة

الثلاثاء، 28 مايو 2019 06:12 ص
مصر للطيران تنقل 13 ألف معتمر فلسطينى للأراضى المقدسة على متن 50 رحلة مصر للطيران - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق

تمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران، من نقل ما يقرب من 13 ألف  معتمر فلسطينى، على متن أكثر من 50 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك العمرة.

وسيرت الشركة هذا الأسبوع  4 رحلات مخصصة لمعتمرى فلسطين، وذلك فق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى، تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف قرابة 6 سنوات، إذ حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.

كانت الشركة قد بدأت تسيير تلك الرحلات 4 مارس الماضى، وتمتد حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز إيرباص 330-200.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"مصر للطيران" تنقل 950 معتمرا فلسطينيا إلى الأراضى المقدسة

مصر للطيران تسير اليوم 17 رحلة جوية لنقل 3800 معتمر إلى الأراضى المقدسة

مصر للطيران تسير 16 رحلة لنقل 4 آلاف معتمر إلى الأراضى المقدسة

مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لنقل المعتمرين إلى الأراضى المقدسة

موسم العمرة

مصر للطيران

أخبار مصر للطيران

معتمرين فلسطين

معتمرين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يمنح الحاوي وصلاح محسن جرعات إضافية في المران

الأهلي يمنح الحاوي وصلاح محسن جرعات إضافية في المران

فى دعوى نشوز .. زوج: "كانت تحملنى أعباء المنزل بحجة عملها ورفضت الإنجاب منى"

فى دعوى نشوز .. زوج: "كانت تحملنى أعباء المنزل بحجة عملها ورفضت الإنجاب منى"

فيديو.. تأهل فريق عبد الله جمعة السابق للدوري الألماني لأول مرة فى تاريخه

فيديو.. تأهل فريق عبد الله جمعة السابق للدوري الألماني لأول مرة فى تاريخه

رئيس ريال مدريد: متفاءل بالتعاقد مع هازارد.. ولم نضغط على رونالدو للبقاء

رئيس ريال مدريد: متفاءل بالتعاقد مع هازارد.. ولم نضغط على رونالدو للبقاء

المبعوث الأممى .. وسيط تلوثه النزاعات.. "الانحياز" يوصم "سلامة" و"جريفيث" فى إدارة أزمات ليبيا واليمن.. الاستقالات تكشف المسكوت عنه فى ضغوط الدول الكبرى على الهيئة الدولية .. و"ديمستورا" و"هورست" الأبرز

المبعوث الأممى .. وسيط تلوثه النزاعات.. "الانحياز" يوصم "سلامة" و"جريفيث" فى إدارة أزمات ليبيا واليمن.. الاستقالات تكشف المسكوت عنه فى ضغوط الدول الكبرى على الهيئة الدولية .. و"ديمستورا" و"هورست" الأبرز

الرجوع الى أعلى الصفحة