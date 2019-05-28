مصر للطيران تنقل 13 ألف معتمر فلسطينى للأراضى المقدسة على متن 50 رحلة

كتب أحمد حمادة

تمكنت الشركة الوطنية مصر للطيران، من نقل ما يقرب من 13 ألف معتمر فلسطينى، على متن أكثر من 50 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، لأداء مناسك العمرة.

وسيرت الشركة هذا الأسبوع 4 رحلات مخصصة لمعتمرى فلسطين، وذلك فق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى، تقوم بموجبه بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

وحرص مطار القاهرة بالتنسيق مع مصر للطيران، على توفير فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.

وجاء التعاون بين الجانبين بعد توقف قرابة 6 سنوات، إذ حرصت مصر للطيران على تذليل كل الإجراءات العالقة لاستئناف التعاون مرة أخرى حتى 5 يونيو المقبل.

كانت الشركة قد بدأت تسيير تلك الرحلات 4 مارس الماضى، وتمتد حتى 5 يونيو المقبل، بواقع 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع على طائرات الشركة من طراز إيرباص 330-200.