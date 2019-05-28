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مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة لنقل المعتمرين

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:27 م
مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة لنقل المعتمرين معتمرين
كتب محمود عبد الغنى
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سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الثلاثاء، 14 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية أقلت 3150 معتمرا لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر، إن الشركة الوطنية سيرت 14 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 9 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 2100 معتمر، و 5 رحلات من مطارى الاقصر وبرج العرب لنقل 1050 معتمر لأداء مناسك العمرة.

وتجدر الاشارة الى ان شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.


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