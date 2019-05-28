"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها للخرطوم مساء اليوم وتخصص رقما للاستفسار

صرح مصدر مسؤول فى شركة مصر للطيران، بأن الشركة قررت استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة السودانية الخرطوم اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم MS 853 فى تمام الساعة 23:45 مساء من مطار القاهرة الدولى.

وقالت شركة مصر للطيران، فى بيان صحفى صادر عنها قبل قليل، إنها تهيب بالسادة عملائها المسافرين على هذه الرحلات، مراجعة الـCall Centre على رقم 1717 من أى هاتف محمول، أو 09007000 من ألا خط أرضى، للاستفسار والاطلاع على مزيد من التفاصيل.